La catanese Lunaspina Caruso “spacca” a X Factor: 4 sì dai giudici spiazzati

Ha interpretato “Non, Je Ne Regrette Rien” di Édith Piaf

E no, probabilmente non se l’aspettavano. E invece la catanese Lunaspina Caruso alle audition di X Factor ha letteralmente “spaccato” con una voce e un’interpretazione di “Non, Je Ne Regrette Rien” di Édith Piaf che ha lasciato i quattro giudici senza parole, nel senso buono del termine.

Si è presentata con la sua simpatia, raccontando del nome strano di uno dei suoi amici pelosetti (la gatta Primpi la merda) e orgogliosa di una forma fisica non proprio da modella. Ma poco importa, la voce c’è tutta e Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Laura e Jake La Furia non hanno potuto fare altro, dopo aver molto ironizzato soprattutto sul nome atipico dato alla gatta, che riconoscerle il merito di aver cantato bene. Lunaspina Caruso canta da un po’ di tempo e finora i suoi principali palcoscenici sono stati quelli delle navi da crociera su cui lavora come cantante. Adesso il grande salto al talent canoro di Sky che la vedrà protagonista almeno fino alle selezioni per i bootcamp. In bocca al lupo Lunaspina!

