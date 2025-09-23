musica
La “data zero” del Vasco Live 2026 sarà il 30 maggio a Rimini
I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle 12 di mercoledì 24 settembre
La data Zero del Vasco Live 2026 sarà a Rimini sabato 30 maggio 2026 allo Stadio Romeo Neri, preceduta dall’anteprima soundcheck riservata ai “duri e puri” de Il Blasco Fan Club la sera prima, 29 maggio. La scelta di Rimini era già stata ufficializzata nelle scorse settimane, ma non era stata ancora comunicata la data. II prossimo anno Vasco Rossi sarà in concerto con doppie date in sei città, a cominciare da Ferrara il 5 e 6 giugno, per dodici live tutti già sold out.
La vendita dei biglietti
I biglietti per la data Zero del 30 maggio saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle 12 di mercoledì 24 settembre su vascolive.vivaticket.it; i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti dalle 12 di giovedì 25 settembre; l’apertura della vendita generale partirà dalle 12 di venerdì 26 settembre su vivaticket, ticketone e ticketmaster.
«Per la sua inalterata genuinità e generosità artistica, per l’affetto dimostrato da sempre verso i suoi fan e per non aver mai reciso il legame con la propria terra, dove ancora vive, in alternanza agli Stati Uniti per esigenze lavorative – sottolinea l’assessora regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni – Vasco Rossi incarna perfettamente l’essenza della gente dell’Emilia-Romagna, oltre ad occupare un posto di assoluto rilievo nella hall of fame musicale della Regione». Intanto parte in questi giorni la prevendita del disco “Vasco Live 2025 – The Essentials”, composto da tre vinili e due cd, che uscirà il 14 novembre: in tutto 22 brani per circa 99 minuti. Un progetto discografico originale che nasce dal concept del tour che “celebra la vita” e che vede inseriti negli album solo i brani “essenziali”, tutti quelli, cioè, che “raccontano attraverso le liriche la trama di un’esistenza intera”. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA