La “data zero” del Vasco Live 2026 sarà il 30 maggio a Rimini

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle 12 di mercoledì 24 settembre

La data Zero del Vasco Live 2026 sarà a Rimini sabato 30 maggio 2026 allo Stadio Romeo Neri, preceduta dall’anteprima soundcheck riservata ai “duri e puri” de Il Blasco Fan Club la sera prima, 29 maggio. La scelta di Rimini era già stata ufficializzata nelle scorse settimane, ma non era stata ancora comunicata la data. II prossimo anno Vasco Rossi sarà in concerto con doppie date in sei città, a cominciare da Ferrara il 5 e 6 giugno, per dodici live tutti già sold out.

La vendita dei biglietti

I biglietti per la data Zero del 30 maggio saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle 12 di mercoledì 24 settembre su vascolive.vivaticket.it; i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti dalle 12 di giovedì 25 settembre; l’apertura della vendita generale partirà dalle 12 di venerdì 26 settembre su vivaticket, ticketone e ticketmaster.