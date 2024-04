La Deposizione di Caravaggio a Expo Osaka 2025

agenzia

Monsignor Fisichella, tema sarà 'la Bellezza porta speranza'

MILANO, 15 APR – La Santa Sede che, in collaborazione con il Padiglione Italia, sarà presente a Osaka all’Esposizione Universale del 2025, porterà all’evento la Deposizione di Caravaggio, conservato nella Pinacoteca Vaticana. Lo ha annunciato monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, durante la presentazione all’Università Statale di Milano della mostra Cross Vision che celebra i 70 anni di Interni, inaugurata per la Design week. Alla Statale è stato esposto in anteprima anche il modello del Padiglione Italia a Osaka e l’ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025, ha presentato la mascotte. “Il tema a Osaka della Santa Sede sarà ‘La Bellezza porta Speranza’ – ha ricordato Fisichella, incaricato dal Papa di predisporre e curare la partecipazione ufficiale della Santa Sede alla prossima Esposizione Universale – e noi porteremo la Deposizione di Caravaggio, eseguita dall’artista nel 1600, e la terremo esposta per tutto l’Expo con tanta gioia”. La mostra evento di Interni ripercorre decenni di storia con un percorso fatto da oltre 40 installazioni distribuite in sei location, simbolo della cultura e dell’eccellenza della città: dall’Università degli Studi, all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dall’Eni Space presso l’Orto Botanico di Brera all’Audi House of Progress presso il Portrait Milano, fino a De Castillia 23 di Urban Up | Unipol e Eataly Milano Smeraldo. Tre i co-producer Audi, Eni e il Commissariato Generale per l’Italia Expo 2025 Osaka con la presentazione in anteprima del modello del futuro Padiglione Italia per EXPO 2025 Osaka.

