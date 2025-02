La faccia di Stefano Bandecchi per il volto di San Valentino

agenzia

Proposto in un'opera della mostra a Terni 'Il Santo senza volto'

TERNI, 14 FEB – Il volto di San Valentino ha la faccia del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Accade in un quadro in mostra al Cenacolo San Marco dal titolo “Il Santo senza volto”, che l’ANSA ha potuto visitare in anteprima. L’allestimento, come ogni anno, è stato curato dall’Istituto di studi teologici e storico sociali e aprirà al pubblico nel pomeriggio di venerdì. Il quadro in cui il Santo degli innamorati, che si festeggia il 14 febbraio, ha le sembianze di Bandecchi è stato realizzato dall’artista ternana Simona Zoo. I colori che fanno da cornice al volto sono quelli rossoverde della Ternana calcio, di cui Bandecchi è stato presidente prima di assumere la guida amministrativa della città. E per fugare ogni dubbio che il dipinto si rifaccia al sindaco, sul bastone che impugna il “vescovo Bandecchi” si legge la scritta “Ciccio Bandecchino”. “Sono una cinquantina gli artisti della mostra che si propone di restituire un profilo, una storia, un volto, a quello che ancora oggi è solo un nome da associare a una festa a base di fiori, cioccolatini e cene a lume di candela”, spiega il direttore dell’Istess e curatore della mostra, Arnaldo Casali. “La mostra si pone come primo passo verso una galleria valentiniana in grado di rilanciare e divulgare l’immagine del vescovo martire”. Sono oltre quaranta gli artisti che si sono cimentati con la rilettura del santo ternano e patrono degli innamorati. “La mostra si apre con la più antica raffigurazione del Santo, custodita nella chiesa di Santa Maria Antiqua, alla quale Ilaria Carocci ha restituito il volto cancellato dal tempo – spiega ancora il direttore -, per concludersi con due immagini realizzate dall’intelligenza artificiale”. “Tra le immagini più curiose, quella realizzata, appunto, da Simona Zoo che vede il patrono con i tratti del sindaco Stefano Bandecchi”, conclude Casali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA