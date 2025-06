La Festa della musica “atterra” negli aeroporti di Catania e Trapani: dai concerti jazz al dj set a Fontanarossa e Birgi

Catania

L'iniziativa in programma sabato 21 giugno in 12 scali italiani tra cui i due siciliani

Ci sono anche gli aeroporti Fontanarossa di Catania (nella foto) e Trapani Birgi di Trapani tra i 12 scali che, sabato 21 giugno, in occasione della 31/ma Festa Internazionale della Musica ospiteranno iniziative ed esibizioni musicali, esaltando la «vocazione all’interazione degli scali con quella artistica e culturale della musica». Così, con lo spirito di rinnovare il connubio tra musica, arte e volo, anche quest’anno l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e le associazioni dei gestori aeroportuali, Assaeroporti e Aeroporti 2030, aderiscono alla Festa Internazionale della Musica, che ha “I mestieri della musica” come tema dell’edizione 2025.

Gli eventi in programma

L’elenco delle manifestazioni e degli eventi in programma è consultabile attraverso i canali informativi e social dell’Enac, delle società di gestione degli scali aderenti e delle associazioni aeroportuali. Come di consueto, il repertorio musicale spazierà tra i vari generi, integrando, attraverso le esibizioni di orchestre, cori, ensemble bandistici, dj set, gruppi musicali e solisti, le diverse espressioni della musica, da quella classica al jazz, dall’opera alle colonne sonore, dal pop al gospel, fino alla canzone popolare e d’autore, con un’attenzione particolare al lavoro e ai mestieri della musica.

Gli aeroporti “in musica”