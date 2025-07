La Gioia di Gelormini in concorso alle Giornate degli Autori

agenzia

Nella sezione autonoma al Lido tra i protagonisti Annie Ernaux

ROMA, 24 LUG – La Gioia di Nicolangelo Gelormini è l’unico film italiano in concorso fra i 10 in gara alla 22/a edizione delle Giornate degli Autori, sezione autonoma e parallela, organizzata da 100 Autori e Anac, alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia (27 agosto-6 settembre). Il film, che ha come protagonisti Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca, è tratto dall’opera teatrale Se non sporca il mio pavimento di Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori, ed è ispirato a un fatto di cronaca nera, l’assassinio di Gloria Rosboch, l’insegnante uccisa nel 2016 da un ex allievo, Gabriele de Filippi, che l’aveva raggirata con la promessa di una nuova vita insieme. A chiudere fuori concorso sarà la commedia Come ti muovi sbagli di Gianni Di Gregorio, anche coprotagonista con Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Iaia Forte. Nella sezione Notti Veneziane ci sono titoli come Toni, mio padre, ritratto firmato dalla regista Anna Negri, del padre, Toni Negri; Confiteor di Bonifacio Angius con Geppi Cucciari, Giuliana De Sio e Edoardo Pesce e Amata di Elisa Amoruso, racconto sulla maternità fra desiderio e rifiuto, con Miriam Leone, Tecla Insolia, Stefano Accorsi, Donatella Finocchiaro, Barbara Chichiarelli. Tra gli altri film in concorso, Short Summer dell’esule russa Nastia Korkia, sull’estate di una bambina che ha sullo sfondo la guerra in Cecenia e Past Future Continuous documentario di Firouzeh Khosrovani, su una donna fuggita dall’Iran dopo la rivoluzione islamica che può osservare i genitori solo attraverso telecamere di sorveglianza installate nella loro casa di Teheran. Tra i protagonisti alle Giornate ci sarà anche la premio Nobel Annie Ernaux che arriverà per la presentazione, fra gli eventi speciali, del documentario Writing Life – Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students di Claire Simon.

