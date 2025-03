La “Legend” dei Pink Floyd approda in Sicilia

spettacoli

Tre concerti a marzo

La musica nella sua espressione migliore ha sorpassato le stagioni delle mode, del transitorio, dei trend, dell’effimero.

I “Pink Floyd” appartengono alla lettura enciclopedica del rock, la loro discografia, lo status dell’opera a tutt’oggi fonte di ispirazione, nonché sana energia per le varie band sparse per il globo a renderne omaggio.

I “Legend”, rappresentano una buona chiave interpretativa per accedere al repertorio di “Gilmour, Mason, Waters, Wright”, reduci da esibizioni sold out per le vie d’Italia e non solo, ritornano sulla scena porgendo al pubblico la magnificenza di “The dark side of the Moon”, un album irremovibile davanti lo squallore del temporaneo senza futuro.