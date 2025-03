La letteratura per l’inclusione, a Milano il premio Wondy

agenzia

Sei i finalisti. La serata finale il 31 marzo al Teatro Manzoni

MILANO, 27 MAR – Celebra il potere della letteratura nel promuovere l’inclusione la serata finale dell’ottava edizione del Premio Wondy, lunedì 31 marzo al Teatro Manzoni di Milano. Lo spettacolo, presentato dalla conduttrice tv Antonella Clerici e dalla giornalista Alessandra Tedesco, alternerà la consegna dei premi con le letture di attori di cinema e teatro come Valerio Aprea, Alessio Boni, Simona Cavallari, Filippo Contri e Anita Pomario, e con l’esibizione delle artiste Gloria Campaner, Frida e Noemi. I sei autori finalisti sono Igino Domanin con Un eroe comune (Marsilio), Simona Lo Iacono con Virdimura (Guanda), Paolo Mascheri con Chiudi gli occhi, Nina (Clichy), Silvia Montemurro con La piccinina (Edizioni E/O), Nicoletta Verna con I giorni di Vetro (Einaudi), Dario Voltolini con Invernale (La Nave di Teseo). Due i riconoscimenti assegnati nel corso della finale. Il vincitore della Giuria Tecnica, presieduta da Gaia Tortora, riceverà un premio di 5mila euro e una tela dell’artista Luca Tridente. Il libro con il maggior numero di voti tra il gruppo di oltre 40 lettori che ha selezionato la sestina finalista otterrà invece il Premio Giuria dei Lettori del valore di 2mila euro. Prima dello spettacolo è previsto un momento per giurati e finalisti in collaborazione con le ragazze e i ragazzi di PizzAut, il primo locale in Italia gestito da persone con autismo, fondato da Nico Acampora. Ospite d’eccezione della serata Gino Cecchettin, che presenterà la Fondazione Giulia. Il Premio Wondy è organizzato dall’associazione ‘Wondy Sono Io’, in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso conosciuta appunto con il soprannome Wondy, e viene assegnato ogni anno ai libri che esprimono con particolare forza il concetto di resilienza.

