La magia del Medioevo diventa protagonista a Buccheri con il Medfest

L'appuntamento

Un programma denso di appuntamenti e di meraviglie con la 28esima edizione che si terrà il 15, 16 e 17 agosto

Dove vive ancora il Medioevo in Sicilia? La risposta é soltanto una: a Buccheri, nel Siracusano. Per tre giorni il delizioso borgo ibleo offre al pubblico il Medfest, un evento talmente unico nel suo genere da essere richiamo naturale per migliaia di spettatori. Un programma densissimo di appuntamenti pronto a caratterizzare nei giorni del 15, 16 e 17 agosto la ventottesima edizione portando per le strade del borgo un susseguirsi di esibizioni tra mangiafuoco, acrobati, trampolieri, musici e teatranti, che rapiranno l’attenzione di grandi e bambini e dove non mancheranno musica, sapori, arte, cultura e danze.

Si inizierà il giorno di Ferragosto con il tredicesimo festival dei tamburi per continuare il 16 e 17 di agosto con il Medfest vero e proprio. A Buccheri si crea cosi un’atmosfera irripetibile data da una caratteristica su tutte: la capacità di accostare spettacolo e tradizione, innovazione e radici che la rende irripetibile e senza pari nel panorama delle manifestazioni nel Sud Italia. Il cartellone curato in ogni dettaglio dal direttore artistico del Medfest, Antonino Trigila, attuale vicesindaco di Buccheri, avrà tra gli ospiti di punta dell’edizione 2025 l’ Accademia Creativa di Bastia Umbra, che ha conquistato il pubblico in tutta Europa con performance mozzafiato tra fuoco, acrobazie e magia; la viterbese Compagnia Magma, ed i Tamburini della Nobilissima Parte De Sopra – Assisi, che trasmetteranno energia pura ad ogni passo.

Padroni di casa saranno i Tamburi di Buccheri, una delle migliori compagnie d’Italia, insieme all’Associazione Madrigale, che cura un corteo storico ricchissimo di dettagli. Da non perdere, nel suggestivo parco del castello “Castrum Terei”, ambienti e momenti unici che creano magiche atmosfere medievali. A raccontare perché il Medfest è unico è il direttore artistico e vicesindaco Antonino Trigila: “Il MedFest di Buccheri si distingue per un’esclusività rara nel panorama delle manifestazioni medievali, offrendo un’immersione totale e multisensoriale nel Medioevo. Non è solo una rievocazione storica, ma un’esperienza culturale unica, dove la cura dei dettagli negli spettacoli, nei cortei e nell’artigianato si fonde con una cucina tipica capace di raccontare la storia del territorio attraverso i sapori. Ciò che rende davvero unico il MedFest è l’atmosfera di magia palpabile, nata dall’intreccio di tradizioni profondamente radicate nella comunità locale e da una proposta artistica di altissimo livello. Questa combinazione crea un’esperienza intensa, emotiva e autentica, capace di coinvolgere visitatori e abitanti in un momento di condivisione culturale profonda. Il MedFest, dunque, non è solo un evento: è un viaggio nel tempo che celebra con passione e rispetto l’identità storica e sociale di Buccheri, creando un appuntamento irripetibile e memorabile”.