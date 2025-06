“La mia casa di Montalbano” torna in libreria per il centenario della nascita di Camilleri

Spettacoli

Un valzer di ricordi, tra ospiti illustri, corse ai ricci di mare e il confine impaziente tra l'inverno e l'estate

Torna in libreria per il centenario della nascita di Andrea Camilleri, il 6 settembre 1925, “La mia casa di Montalbano”, dal 4 luglio per Baldini+Castoldi con la prefazione di Gaetano Savatteri. È la storia da romanzo della Villa di Puntasecca, in Sicilia, da Bufalino a Camilleri. Casa di villeggiatura della famiglia DiQuattro, la scrittrice e drammaturga ripercorre nel libro la vita dentro e fuori le stanze, prima che quelle facessero spazio al set televisivo ispirato ai più amati romanzi di Andrea Camilleri. «La casa di Costanza DiQuattro è la casa di Salvo Montalbano. Per Costanza è la casa dell’infanzia, dei nonni, delle vacanze, la casa dei sogni e dei desideri. Per gran parte degli italiani è la casa del commissario di Vigata, il più popolare tra i poliziotti della letteratura e della fiction» spiega lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri.

La narrazione della Sicilia