La mostra che celebra i 50 anni dell’Associazione Concerti Città di Noto

l'evento

L'naugurazione sabato 5 luglio alle 19.30 Palazzo Nicolaci. L’esposizione, è realizzata dagli studenti delle classi 5A e 5B del Liceo Artistico I.I.S“M. Raeli", a conclusione di un progetto PCTO, realizzato in collaborazione con l’Associazione Concerti e il Comune di Noto

Sabato 5 luglio alle 19.30 Palazzo Nicolaci di Noto (Siracusa), ospiterà l’inaugurazione della mostra “Echi dei nostri cinquant’anni per una storia che guarda al futuro”.

L’esposizione, che celebra i 50 anni di attività dell’Associazione Concerti Città di Noto, è realizzata dagli studenti delle classi 5A e 5B del Liceo Artistico I.I.S“M. Raeli, a conclusione di un progetto PCTO, realizzato in collaborazione con l’Associazione Concerti e il Comune di Noto.

Durante la serata, sarà possibile ammirare diverse installazioni e opere realizzate dagli studenti, il reportage fotografico e un’opera di Arte Effimera con cristalli di sale colorati dedicata a Corrado Galzio, fondatore dell’Associazione. La mostra, che sarà visitabile fino al 22 agosto, sarà arricchita da un percorso multimediale e da un video documentario che racconteranno i cinquant’anni di storia dell’Associazione, offrendo un’esperienza coinvolgente e completa.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita e orientamento per i nostri studenti, che hanno potuto approfondire temi legati alla tutela dei Beni Culturali, alla valorizzazione del patrimonio museale e alla comunicazione artistica.

Il sindaco di Noto, Corrado Figura, dichiara: “La mostra dei cinquant’anni dell’Associazione Concerti Città di Noto che abbiamo voluto incastonare nei locali di Palazzo Nicolaci per sottolineare il sostegno dell’Amministrazione, è un percorso che ci porta a rievocare i momenti più salienti dell’attività della storica Associazione, ma vuole essere anche un sentito ringraziamento per la straordinaria e instancabile opera svolta da Corrado Galzio, talentuoso pianista e fondatore dell’Associazione, che, con geniale e lungimirante intuizione ha fatto di Noto un centro di cultura che ha ormai raggiunto livelli di importanza nazionale e internazionale. Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti che portano lustro alla nostra città e grati per l’inestimabile patrimonio culturale ricevuto