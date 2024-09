La musica e i riff delle chitarre dei Dire Straits alle Capannine

la cover band

Il concerto nel week end

Ultimi scorci dell’estate 2024 in una Sicilia piena di spettacoli e musica live. Venerdì 6 Settembre, ore 21, l’appuntamento è con la musica live presso il Kapa Beach Club a Catania all’interno dei locali delle Capannine, nei quali si terrà in prima serata uno spettacolo imperdibile nel segno dei Dire Straits, una band impressa nella storia del classic rock, fondata a Londra nel 1977 dal leggendario chitarrista Mark Knopfler.

Reduce da una recentissima apparizione esplosiva al festival nazionale delle tribute band ‘Risuoni’, dove ha omaggiato Eddie Van Halen suonando ‘Eruption’ con la sua tribute Eddie’s Mood, il chitarrista Dario Matteo Gargano (nella foto di Andrii Shnaider), considerato ormai uno dei chitarristi più avvincenti in Sicilia, si prepara a dare spettacolo con la nota band ‘The Sultans of Swing’ proprio questo weekend.

L’evento è organizzato dal noto event manager e dj Pietro Musmeci e si articolerà in due momenti: la prima parte della serata vedrà lo spettacolo musicale dei ‘Sultans Of Swing’ con alla voce il veterano Sal Castro e alle chitarre Dario Matteo Gargano, e a seguire un dj set che animerà la notte del litorale catanese al ritmo della musica più in voga del momento.