La “PFM canta De Andrè” arriva in Sicilia

i concerti

Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo la Premiata Forneria Marconi torna in tournèe nei teatri con una serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grande cantautore genovese. In questo tour invernale che in Sicilia prevede due date: 29 novembre al teatro Golden di Palermo e il 30 al Metropolitan di Catania (entrambe sono organizzate dalla Ventidieci Produzioni), la formazione sul palco vedrà un cambio di guardia alla chitarra: dopo nove anni Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano.

“Sono stati 9 anni e mezzo splendidi questi passati con la PFM in giro per il mondo – spiega Marco Sfogli- ma è arrivato il momento per me di concentrarmi maggiormente sulla mia carriera solista e sperimentare nuovi percorsi. Ringrazio tutti i miei compagni di lavoro, passati e presenti, tutti i fan che mi hanno supportato e un caloroso abbraccio di benvenuto a Giacomo che, sono sicuro, saprà farvi emozionare”. La Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico che combina la potenza espressive della musica rock, progressive e classica in un’unica entità inconfondibile. Nata nel 1970 la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” ha posizionato la PFM al 50° posto tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” ha inserito l’album “Photos of ghost” al 19° posto tra i dischi più importanti della musica progressiva.

Nel 2018 la band ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards e nel 2019 la rivista inglese “PROG ” ha nominato Franz Di Cioccio tra le cento icone della “musica che hanno cambiato il mondo”. “Siamo molto contenti di suonare in Sicilia – spiega Franz Di Cioccio – ci aspettiamo dal pubblico palermitano e catanese, il calore e l’entusiasmo che li contraddistingue”.

Questa è la formazione del tour invernale: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Giacomo Castellano (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino). Sul palco ci saranno anche due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, (tastiera e voce) leader dei Barock Project.