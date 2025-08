La rapper Anna pronta ad infiammare Catania: cresce l’attesa per la “Vera Baddie” sul palco della Villa Bellini

IL CONCERTO

La cantante arriva in città forte di numeri strabilianti che la consacrano come una vera e propria icona del panorama musicale contemporaneo

Dopo un anno che l’ha vista dominare le classifiche e infrangere record su record, Anna – pseudonimo di Anna Pepe – è pronta a infiammare il palco di Catania. La rapper italiana più forte, influente e celebrata della scena musicale italiana sbarcherà – domani alle 21 alla Villa Bellini – per un concerto che si preannuncia nientemeno che esplosivo e indimenticabile. L’evento catanese fa parte del Wave Summer Music, il rinomato festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management, ed è inserito nel più ampio cartellone del Catania Summer Fest, la rassegna estiva del Comune.

Anna arriva nel capoluogo etneo forte di numeri strabilianti che la consacrano come una vera e propria icona del panorama musicale contemporaneo. Il suo singolo “Vera Baddie” non è solo un triplo disco di platino, ma si è anche guadagnato l’incredibile primato di brano più a lungo al numero 1 del 2024. Un risultato eccezionale che testimonia la sua straordinaria capacità di creare hit capaci di restare impresse nella mente e risuonare ovunque, diventando veri e propri inni generazionali.

Ma i successi di Anna non si fermano qui. L’artista si è affermata come icona femminile prima per copie vendute nel 2024, con un impressionante totale di oltre 2,5 milioni di copie certificate che parlano chiaro sul suo impatto senza precedenti nel mercato discografico. Riconoscimenti che le sono valsi anche il prestigioso titolo di “Donna dell’anno” da parte di Billboard Italia, un sigillo internazionale che corona la sua ascesa inarrestabile e la sua influenza crescente nel mondo della musica. La sua musica ha travalicato i confini, diventando un punto di riferimento per milioni di fan.