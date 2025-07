La “Sera dei Miracoli”, il grande omaggio a Lucio Dalla al Teatro di Verdura di Palermo

spettacoli

Reduce dal primo tour teatrale che ha registrato sold out in ogni data e ospitando in alcuni casi anche Ricky Portera (storico chitarrista di Dalla e co-fondatore degli Stadio) “La Sera dei Miracoli”, il grande omaggio al Lucio Dalla, affermato come il tributo più autorevole in circolazione, sarà a Palermo il 27 agosto al Teatro di Verdura: uno spettacolo speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo con la produzione di Good Vibrations Entertainment, nota anche tra le altre cose per lo spettacolo “Canto Libero” dedicato a Battisti & Mogol.