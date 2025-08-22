spettacoli
“La sera dei miracoli”, l’omaggio a Lucio Dalla con la voce di Lorenzao Campani
Lo spettacolo di scena al Teatro Verdura a Palermo
L’universo letterario nelle composizioni interiori a descrivere le sensazioni di un lucido folle nato a Bologna, per definizione viaggiatore globale.
Lucio Dalla un anarchico in ogni angolo espressivo, la musica come traino prioritario, anche scrittore, un pifferaio della parola trasformata in stupore emotivo, un patrimonio inalterabile affisso sulla foto della cultura italiana, episodi naturalizzati in canzoni che danno la sensazione del grande schermo, del cinema.
L’ultima decade è stata uno sfilare di tributi, cover, adesso arriva la chiave di lettura sensata, non fine a se stessa, “La sera dei miracoli”, non è un semplice omaggio retorico, ma uno spettacolo a raccontare dell’artista emiliano con la voce di Lorenzo Campani, già testata nell’avventura di “Notre Dame de Paris”, in scena a Palermo – Teatro di Verdura, mercoledì 27 agosto.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA