La serenata folk di Alessandro D’Andrea Calandra: un inno all’amore e alla Valle dei Templi

il nuovo singolo

"Suli miu!" è scritta e cantata in siciliano

Una Valle dei Templi invasa stavolta non dai mandorli in fiore ma da doratissimi girasoli. E’ lo scenario del nuovo singolo “Suli miu!”, una serenata folk che Alessandro D’Andrea Calandra ha appena lanciato sui principali canali streaming. Il talentuoso cantautore agrigentino firma testo e musica. “Suli miu!” è scritta e cantata in siciliano e racconta di due girasoli che, dopo mille peripezie, riescono finalmente a incrociare i loro sguardi, scegliendo la luce dell’amore ai raggi del sole. La metafora dell’incontro, dunque, con un messaggio semplice e potente che sovverte ogni regola e arriva dritto al cuore di chi lo ascolta.

Una fiorente produzione artistica ricercatamente in dialetto, quella di Alessandro D’Andrea Calandra, che da sempre esplora e dà voce alla storia, i personaggi, le leggende, i costumi della Trinacria. “Suli miu!” si aggiunge al vasto repertorio dell’artista ed ha in comune con i precedenti lavori quel caratteristico sound che trae linfa dal folk tradizionale siciliano e dagli ascolti che hanno accompagnato la sua formazione musicale: cantautorato italiano, prog rock, new wave, british pop e tantissima classica.

Chi è Alessandro D’Andrea Calandra