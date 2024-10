La storia degli Uzeda diventa un film: “Do It Yourself” in anteprima a Catania

musica

L'evento in occasione del Catania Film Fest

La scena musicale a Catania è stata prodiga nei molteplici aspetti, dall’espressione leggera al contemplare l’arte di alcuni musicisti.

L’onda del movimento indipendente è stata capeggiata da una formazione simbolo che ha varcato la soglia del tempo, gli “Uzeda” incarnano desideri, sacrifici, volontà, dell’underground nel migrare oltre il confine etneo, oltre le mura italiane.

“Do It Yourself” è la documentazione visiva della loro storia, firmata da Maria Arena, regista, docente in linguaggi e tecniche dell’audiovisivo e coordinatrice del corso di Cinema all’Accademia di Belle Arti di Catania. Si tratta di un viaggio colmo di bellezza iniziato nel 1991, da oggi nelle sale cinematografiche di Catania, a seguire quelle di Bergamo, Brescia, Milano, un proposito voluto e seguito da Nuccio La Ferlita, tra i massimi organizzatori di concerti ed eventi in Sicilia, legato alla vita della band.

Il documentario sarà presentato in prima assoluta catanese in occasione dell’anteprima del Catania Film Fest, giovedì 3 ottobre, alle ore 20.45, allo ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6).