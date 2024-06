La stylist Giorgia Asero da Paternò a X Factor: «Sogno di portare i “miei” artisti a Sanremo»

Spettacoli

Appassionata di moda fin dall'infanzia, ha 24 anni. "L'abito ci dice chi è la persona, cosa vuole rappresentare. Cerco di spronare i personaggi a dare il meglio di sé"

Nella squadra di X Factor anche la giovanissima catanese Giorgia Asero. Il programma di Sky rivoluziona il cast per la diciottesima edizione e prende a bordo la stylist siciliana. A lei il compito di migliorare l’immagine degli artisti, “spronandoli a dare il meglio di sé”.Mission che parte dalla provincia.«Sono nata a Paternò e la passione per la moda è parte di me sin dall’infanzia. Finito il liceo, ho deciso di trasferirmi a Roma per frequentare l’“Accademia costume & moda”. Con il tempo, grazie agli studi affini e ad esperienze formative come lo stage per “Alta Roma”, ho avuto modo di comprendere in quale ambito del settore riuscire ad esprimere pienamente me stessa».A ventiquattro anni, com’è la vita lontano da casa?«Non è semplice, la famiglia mi manca ogni giorno di più. Sicuramente ho avuto tanta forza e coraggio, per lasciare i miei cari. Soprattutto, devo ringraziare mio padre, un grande uomo che ha sempre creduto in me appoggiando le mie scelte».