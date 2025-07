La tournèe estiva dei The Fab Experience: Summer Experience 2025

i concerti

Al via dal 31 luglio

Giovedì 31 luglio alle ore 21,00 al Nautoscopio di Palermo inizia la prima tournèe dei The Fab Experience, gruppo palermitano che porta sul palco l’energia e la storia musicale dei Beatles. La “Summer Experience 2025” celebra i primi anni della produzione musicale del quartetto di Liverpool, un viaggio intenso, attraverso l’esecuzione di brani che hanno segnato la loro storia e quella dei tanti appassionati e che, ancora oggi, a distanza di 60 anni, sono ascoltati, stimati e fonte d’ispirazione musicale per le nuove generazioni.

“L’idea è quella di andare nelle piazze – spiega Marcello Barrale, frontman e leader del gruppo – a far ascoltare gli albori della discografia dei Beatles, quelli che riguardavano la psichedelica, il rock progressivo e quello un pò più intenso: un live ben strutturato che nelle due ore di spettacolo ci consenta di realizzare questo racconto musicale, è la nostra prima tournèe in giro per la Sicilia, un vero banco di prova in attesa di eventi tematici legati ai Beatles, in autunno per esempio abbiamo in mente di organizzare un concerto/evento dedicato a John Lennon, a dicembre abbiamo in mente di proporre uno spettacolo che possa raccontare la storia dei Beatles attraverso il connubbio musica-teatro”.

I The Fab Experience nascono quattro anni fa da un incontro casuale tra due ingegneri, Roberto Biondo e Alberto Sorce entrambi provenienti da esperienze musicali diverse che decidono, su proposta di Marco Zancla, di unirsi ad un gruppo di amici per formare un gruppo destinato a far rivivere il mito dei quattro baronetti di Liverpool puntando soprattutto sulla discografia che riguarda il periodo 1966-1968.

“E’ nata subito una straordinaria intesa – spiega il bassista Roberto Biondo – abbiamo cominciato col proporre un periodo storico dei Beatles durante il quale la melodia e la strumentalizzazione andavano di pari passo. Siamo certi di essere riusciti a creare un punto di riferimento importante per l’ascolto dei Beatles, soprattutto fra i giovani che vengono ai nostri concerti per riascoltare quella strumentalità innovativa sia per gli accordi che per il ritmo e le sonorità”.