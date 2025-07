L’abbraccio musicale del pianista Mastrini: l’album “Ghost” ispirato da Lucio Dalla

il personaggio

Da New York, Parigi, Tokyo e Varsavia il concerto in programma a Pedara

Maurizio Mastrini con il Ghost Tour 2025, dopo aver toccato con 160 date tra il 2024 e il 2025, le capitali più importanti da New York a Parigi, da Tokyo a Varsavia, partendo dal cuore dell’Asia Centrale, in Kazakistan e che si concluderà a Miami nel febbraio 2026, approda in Italia con alcuni esclusivi appuntamenti. Lunedì 28 luglio sarà all’Auditorium Conchita d’Agata di Pedara (alle 20.30).

Un abbraccio musicale che, grazie al linguaggio puro del pianoforte che supera qualsiasi barriera linguistica o culturale, ha unito migliaia di persone in tutto il mondo e che il Maestro regala al suo Paese. Un concerto emozionale che è un vero viaggio in Musica sulle note dell’album Ghost, pubblicato nel 2024, che ha incorniciato un momento chiave nella carriera di Maurizio Mastrini, definito dalla critica uno dei suoi progetti più intensi e maturi.