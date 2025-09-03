“L’acchianata delle Rosalie”: oltre 150 artisti siciliani in quattro postazioni diverse

palermo

Un programma ricco di eventi e di performance, la 3^ edizione de “L’acchianata delle Rosalie” prevede l’esibizione di oltre150 artisti tra cantanti, musicisti,attori, scultori, fotografi che si esibiranno lungo il percorso dell’acchianata in 4 postazioni diverse: Stazione del Giglio alle falde, Stazione delle Ginestre alla panoramica, Stazione delle Rose al Santuario e Stazione delle Stelle al Belvedere. Tutti gli artisti coinvolti faranno un omaggio o una performance dedicata a Santa Rosalia.

L’evento è prodotto dalla Associazione culturale Kleis in collaborazione con il Comune di Palermo. Presentano: Monia Arizzi e Licia Raimondi. Oggi e domani si svolgera’ il programma della 3^ edizione de “L’acchianata delle Rosalie’, sara’ ricco di performances, ogni artista eseguirà un cameo, una preghiera alla Santuzza: un evento straordinario per tutti i palermitani e tutte le comunità cristiane devoti a Santa Rosalia patrona della citta’ di Palermo. Una terza edizione piena di novità: la prima, molto importante, è il sodalizio tra l’Acchianata religiosa di stasera con la decisione di stilare un calendario unico, condiviso, con l’Acchianata delle Rosalie, la seconda, l’installazione, ai piedi del Monte, della statua di Santa Rosalia ideata da Fabrizio Lupo e costruita insieme ai ragazzi della casa circondariale Ucciardone in occasione della 395° edizione del Festino di Santa Rosalia, il Premio Acchianata delle Rosalie, l’osservatorio astronomico e il planetario al Belvedere, il workshop fotografico “Rosalia 401” e la collaborazione con il City Football Club.

Si parte stasera alle ore 20.00 con il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco e Assessore alla Cultura Giampiero Cannella che sveleranno la nuova installazione della statua di Santa Rosalia ai piedi del Monte e taglieranno il nastro per dare il via alla terza edizione dell’Acchianata delle Rosalie. Alle ore 20.30 al via le performances nelle diverse stazioni che si ripeteranno a ciclo continuo fino alle ore 23.30. Il Premio Acchianata delle Rosalie è una bellissima novità che unisce ogni anno tanti artisti siciliani, da sempre impegnati a raccontare questa immensa terra attraverso l’arte: un’artista verrà premiato anche quest’anno per onorare costantemente l’impegno, la devozione e l’amore per le tradizioni. Dalle 21 alle 24, al Belvedere di Monte Pellegrino, è prevista l’osservazione delle stelle a cura dell’osservatorio astronomico di Palermo “Giuseppe S.Vaiana” e del planetario di Palermo ‘Urania’.

Sara Cappello

L’osservatorio astronomico (Oapa) è una delle strutture di ricerca dell’istituto nazionale di astrofisica (inaf). Esso opera in collegamento con l’università di Palermo attraverso il dipartimento di fisica e chimica. Per l’occasione dell’Acchianata delle Rosalie, l’osservatorio dedicherà simbolicamente il grande carro a Santa Rosalia, visibile attraverso i telescopi posti al belvedere. Altro momento che lancia un forte segnale sarà con Giulia Giambrone, vice Campionessa Italiana Paraolimpica 2025 – unica siciliana a salire sul podio – insieme al suo a Maestro Giuseppe Di Michele che eseguiranno un passo a due in cui la campionessa, anche se per poco, camminerà da sola con le proprie forze per lanciare il messaggio “nessuno resta indietro!”. Altra novità è “Rosalia 401”, un progetto fotografico popolare che unisce arte, comunità e città, cercando di mantenere aperto il dialogo tra il passato rituale e il presente urbano, in cui tutti i selezionati avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a un workshop fotografico curato dal collettivo Dissidenze Visual Lab in collaborazione con l’Associazione Culturale Kleis, che si terrà oggi e domani in occasione delle celebri “Acchianate” al Santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino.

Durante il workshop, i partecipanti, accompagnati dai membri del collettivo, realizzeranno un reportage fotografico dedicato alla storica salita in onore della Santa Patrona di Palermo Rosalia. I lavori prodotti saranno esposti in una mostra pubblica e raccolti in un catalogo cartaceo e digitale. La Sispi premierà la foto più bella, realizzata durante il Workshop, esponendola insieme alle foto premiate per il concorso fotografico indetto dal Comune di Palermo in occasione del 401° Festino “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”. Un bellissimo riconoscimento che lega ancora di più questo ponte immaginifico tra il Festino e l’Acchianata, insieme per raccontare la città di Palermo e la sua Patrona Rosalia Quest’anno il City Football Club, presente all’Acchianta con una rappresentanza della squadra di calcio del Palermo Football Club, vestirà le conduttrici con le maglie del Palermo dedicate all’Acchianata delle Rosalie, per dare un segnale forte della presenza culturale della tanto amata squadra di calcio, orgoglio di tutti i palermitani, Santa Rosalia inclusa. Una rappresentanza della squadra, insieme al Sindaco, darà il via all’iniziativa.