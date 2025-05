Lady Gaga in Brasile, 1,6 milioni per il concerto gratuito a Rio

agenzia

Non si esibiva nel Paese dal 2012, per il 2025 si pensa agli U2

RIO DE JANEIRO, 04 MAG – Lady Gaga, vestita con un abito rosso scarlatto, ha fatto scatenare la folla in delirio assiepata sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, con il suo concerto gratuito che ha richiamato circa 1,6 milioni di persone. Dopo aver aperto il suo spettacolo con “Bloody Mary”, la star americana, che non si esibiva in Brasile dal 2012, ha continuato con “Abracadabra”, uno delle hiti del suo ultimo album, “Mayhem”, uscito a marzo. Per tutta la settimana, i fan di Lady Gaga si sono riversati in città. Il consiglio comunale di Rio conta su un ritorno economico di circa 100 milioni di dollari, quasi il 30% in più rispetto al concerto gratuito di Madonna organizzato nello stesso luogo un anno fa. Le autorità comunali hanno intenzione di proseguire con la tradizione del concerto gratuito a maggio anche per stimolare il turismo in un periodo considerato di bassa stagione. Il sindaco Eduardo Paes ha già lasciato intendere che per il prossimo anno sta pensando di invitare la rock band irlandese U2. Per il concerto di Lady Gaga sono state dispiegate ingenti misure di sicurezza, con oltre 5.000 agenti, droni e telecamere a circuito chiuso con riconoscimento facciale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA