L’anime ‘Kpop Demon Hunters’ scalza ‘Weapons’ al botteghino Usa

agenzia

Fine settimana maglia nera estate con soli 78 mln di incassi

LOS ANGELES, 24 AGO – Netflix e Sony Pictures Animation piazzano la zampata al botteghino di Stati Uniti e Canada: ‘Kpop Demon Hunters’, l’anime diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, debutta in sala al primo posto con un incasso di 18 milioni di dollari. Numeri che permettono alle tre giovani pop star coreane protagoniste del cartone di scalzare dal trono a ‘Weapons’. L’horror mistery di Zach Cregger prodotto da New Line/Warner Bros, con protagonisti Josh Brolin, Julia Garner e June Raphael è la storia di un gruppo di studenti che svaniscono nel nulla. Arrivata al terzo weekend, incassa 15,6 milioni per un totale di 115,8 milioni in Nord America. Il fine settimana, il primo dopo la riapertura delle scuole, resta comunque il più debole dell’estate, con un giro d’affari complessivo stimato in circa 78 milioni di dollari. Sul terzo gradino del podio si piazza ‘Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo’, sequel targato Disney del classico per famiglie uscito 22 anni fa. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano nei panni di madre e figlia che si scambiano il posto, questa volta dirette da Nisha Granata. Il film raccoglie 9,2 milioni nel fine settimana, per un totale di 70,5 milioni in tre settimane tra Stati Uniti e Canada. Ai piedi del podio resiste la famiglia di supereroi Marvel: ‘I Fantastici 4 – Gli inizi’, con Pedro Pascal e Vanessa Kirby, aggiunge altri 5,9 milioni al proprio bottino, per un totale di quasi 260 milioni al quinto weekend di programmazione. Quinto ‘Bad Guys 2’, cartone animato della Universal che riporta in scena un’improbabile banda di animali rapinatori. Nel quarto fine settimana al cinema supera i 5 milioni, portando il totale nazionale oltre quota 66 milioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA