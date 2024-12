Laura Pausini a Messina, concerto show e fan in delirio

spettacoli

E’ iniziato col botto, il tris di concerti che ha portato Laura Pausini a Messina, per la chiusura del suo tour mondiale iniziato nel 2023 e che si chiuderà proprio sullo stretto il 31 dicembre. Un sold out annunciato da tempo, che ha visto la signora della musica Italiana cantare per oltre tre ore, per riuscire ad accontentare i tanti fans provenienti dall’intera Sicilia e non solo, con gruppi anche dal Venezuela, Colombia, Argentina, Brasile e altri paesi del sud America, in cui la Pausini è una diva da anni.