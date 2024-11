Laura Pausini, San Silvestro a Messina con Nico Arezzo

il concerto

La cantante per l'iniziativa "Il mio palco: il tuo palco" ha svelato chi aprirà i suoi tre concerti al PalaRescifina

Dopo la partenza dell’ultima leg della sua decima tournée mondiale, sold out all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, Laura Pausini dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua generosità scegliendo di condividere il suo palco con artisti emergenti attraverso l’iniziativa “Il mio palco: il tuo palco”, ovvero l’opportunità data a otto giovani promesse della musica italiana di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia durante il World Tour Winter 2024.

Tra questi le tre attesissime date dell’artista a Messina del 28, 29 e 31 dicembre, quando Laura festeggerà il capodanno con i suoi fan al PalaRescifina per un Concerto speciale Happy 2025.

Gli spettacoli previsti a Messina, all’interno del tour organizzato e prodotto da Friends&Partners, sono realizzati da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune di Messina.

L’iniziativa “Il mio palco: il tuo palco” evidenzia l’attenzione di Laura Pausini verso l’evoluzione del panorama musicale e il suo desiderio di creare una sinergia tra generazioni diverse di artisti. La scelta è avvenuta attraverso una ricerca online da parte della stessa Laura, che ha selezionato personalmente gli artisti, premiando talento e autenticità.

Dopo l’annuncio degli opening delle date di Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro e Milano, rispettivamente affidati a Ste, Leonardo Lamacchia, Guera, Erio, Federico Baroni e Niveo, Laura ha svelato in questi giorni attraverso i suoi canali social, i nomi degli ultimi due talenti invitati: si tratta di Fellow, finalista di X Factor 2021 e vincitore di Area Sanremo 2023 che aprirà la data di Torino e Nico Arezzo, classe 1998 e fresco di pubblicazione del suo primo album di inediti “Non c’è mare”, che scaldera’ il pubblico delle tre date di Messina. Per loro sarà l’inizio di un sogno che li porterà direttamente sul palcoscenico dei più grandi palazzetti italiani, un’opportunità unica per farsi conoscere ed essere protagonisti di un grande show di livello internazionale.