Le arance siciliane sul palco di “Io Canto Senior”: il favarese Pino Minio le porta a Iva Zanicchi

In tv

Grande successo per il favarese Pino Minio, protagonista dalla prima all’ultima puntata di Io Canto Senior, la trasmissione di Canale 5 condotta da Gerry Scotti. Un percorso straordinario reso possibile anche dal regista e direttore artistico del programma Roberto Cenci che lo ha fortemente voluto nello show, riconoscendone talento e passione.

Per Pino un’avventura ricca di emozioni profonde, incontri speciali e momenti che lo hanno fatto crescere umanamente e artisticamente. Essersi qualificato di puntata in puntata, fino a quella finale, è stato uno prestigioso traguardo.Apprezzata la sua interpretazione di “Con le mani” di Zucchero. Il calore del pubblico e il sostegno della giuria hanno reso questo momento ancora più speciale emozionando anche Scotti, fan del cantautore.Pino ha duettato con grandi della musica come Lola Ponce e Fausto Leali. Scotti ha presentato il duetto della semifinale con Minio e Leali sulle note di “Unchain My Heart” definendoli i “due Joe Cocker italiani” sottolineando la loro intensità interpretativa e la potenza delle loro voci. Espressioni in sintonia con quelli della giuria composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi che hanno evidenziato le grandi qualità di Minio.