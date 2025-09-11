Le ceneri di Armani inumate nel cimitero di Rivalta

agenzia

Sobria cerimonia con la benedizione del parroco amico

PIACENZA, 11 SET – Le ceneri di Giorgio Armani riposano nel piccolo cimitero di Rivalta, il borgo della Valtrebbia in cui si erano svolti anche i funerali. La tumulazione è avvenuta con una cerimonia molto sobria alla quale erano presenti la sorella Rosanna, che stringeva tra le mani una rosa bianca; il compagno Leo Dell’Orco; il nipote Andrea Camerana e la nipote Silvana. Per garantire il riserbo della cerimonia erano presenti carabinieri, agenti della polizia di Stato e della polizia locale. A benedire le ceneri è stato monsignor Giuseppe Busani, parroco di Rivalta e amico di Armani che aveva già celebrato i funerali. Il silenzio della breve cerimonia è stato rotto solo dal suono del Requiem di Verdi, trasmesso da un apparecchio stereofonico. Nella cappella di famiglia già riposano i genitori dello stilista e il fratello Sergio.

