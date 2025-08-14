Le due date del tour “Ci vorrebbe ancora in mare” di Marco Masini in Sicilia

spettacoli

Pollina e Noto in estate ma la rournée prosegue anche in autunno

Sono alle porte per i fan siciliani i prossimi live dell’estate di Marco Masini con cui quest’anno l’artista festeggia un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa. Per celebrare questa ricorrenza da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour “Ci vorrebbe ancora il mare” che farà tappa in Sicilia con diversi appuntamenti.

Il cantautore si esibirà infatti sabato 16 agosto al Parco Urbano di Finale di Pollina nel live organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con Aria di Eventi e il Comune di Pollina all’interno del festival “Aria di Eventi Summer Fest Pollina”. Domenica 17 agosto sarà invece alla Scalinata dellaCattedraledi Noto(Sr) con l’organizzazione di Puntoeacapo, GG Entertainment e in collaborazione con il Comune di Noto all’interno dell’edizione 2025 della rassegna “Le Scale della musica”. Nella prossima stagione autunnale, Marco Masini si esibirà il 27 novembre al teatro Metropolitan di Catania e il 29 novembre al Pala Forum di Agrigento, lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi in collaborazione con Puntoeacapo.