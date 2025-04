Le frasi cult dei film di Val Kilmer

Spettacoli

Da Iceman di "Top Gun" al mantello del Cavaliere oscuro in "Batman Forever"

Dall’indimenticabile ‘Iceman’ di Top Gun a Bruce Wayne (l’identità segreta di Batman) passando per Jim Morrison. Val Kilmer, morto prematuramente all’età di 65 anni, è stato uno degli attori simbolo degli anni 80 e 90. Oltre alle sue performance intense e carismatiche, Kilmer ci ha regalato anche una serie di frasi memorabili. In ‘Top Gun’(1986), il film che lo ha consacrato al grande pubblico, Kilmer è il glaciale e competitivo Iceman, rivale di Maverick (Tom Cruise). Iconica la sua frase: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato”.