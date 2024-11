“Le intellettuali”: la commedia di Molière inaugura la Stagione del Teatro Vitaliano Brancati di Catania

Cartellone

Martedì 12 novembre alle ore 21 per la regia di Giovanni Anfuso

Una brillante commedia in cinque atti che ironizza sull’eccessivo intellettualismo, mettendo in ridicolo le tendenze culturali della borghesia del XVII secolo. E’ l’opera Le intellettuali di Molière, tra i più grandi drammaturghi di tutti i tempi, ad aprire, martedì 12 novembre alle ore 21, la Stagione 2024 2025 del Teatro Vitaliano Brancati di Catania che, come sempre, si snoderà fino a maggio, con proposte che alternano tradizione e innovazione e includono il meglio del panorama teatrale nazionale. Lo spettacolo, con l’adattamento e la regia di Giovanni Anfuso, vede in scena un nutrito cast capitanato da Giuseppe Pambieri nel ruolo di Chrysale (quello che Molière scrisse proprio per se stesso), Giorgio Lupano nei panni di Trisottin, Micol Pambieri in quello di Philaminte. E poi ancora Davide Sbrogiò (Ariste), Barbara Gallo (Bélise), Santo Santonocito (Vadius e notaio), Eugenio Papalia (Clitandre), Roberta Catanese (Henriette), Isabella Giacobbe (Armande), Margherita Frisone (Martine), Gabriele Casablanca (L’Epine). Co-prodotta da Teatro della Città – CPT e Teatro di Messina, la commedia vanta le scene di Andrea Taddei, i costumi di Riccardo Cappello, le musiche di Luciano Francisci e Stefano Conti, i movimenti coreografici di Giorgia Torrisi Lo Giudice e il disegno luci di Antonio Rinaldi.

Dopo le date di Catania (dove sarà in scena fino a domenica 17 novembre), la commedia sarà al Teatro Massimo Città di Siracusa dal 5 all’8 dicembre. Le intellettuali, tradotto anche come Le donne intellettuali, Le donne sapienti o Le femmine saccenti (titolo originale Les Femmes savantes) è una commedia in cinque atti scritta nel 1672 da Molière. Penultima opera del commediografo francese, è l’ultima sua grande commedia scritta in versi e fa parte di quel ristretto numero di opere che l’autore scrisse per sua necessità espressiva e non per compiacere le esigenze della corte reale. Si tratta di una commedia in cui satira e dramma si intrecciano per offrire un ritratto impietoso, ma esilarante, della società del tempo. Il drammaturgo francese invita a entrare in un elegante salotto parigino del ‘600, dove sarcasmo e arguzia si sostituiscono a formalismi e dove mette in scena le ambizioni e le contraddizioni di dame colte e letterati vanesi, svelando i giochi di potere e di apparenze e creando personaggi davvero memorabili.

Le Intellettuali

di Molièreregia Giovanni Anfusocon Giuseppe Pambieri, Giorgio Lupano, Micol Pambierie con Davide Sbrogiò, Barbara Gallo, Santo Santonocito, Eugenio Papalia, Roberta Catanese, Isabella Giacobbe, Margherita Frisone, Gabriele Casablanca

scene Andrea Taddeicostumi Riccardo Cappellomusiche Luciano Francisci e Stefano Contiluci Antonio Rinaldiaiuto regia Lucia Rotondoregia Giovanni Anfusoproduzione Teatro di Messina, T.D.C. Teatro della Città

Catania, Teatro Vitaliano BrancatiMartedì 12 novembre ore 21Mercoledì 13 novembre ore 20Giovedì 14 novembre ore 17,30Venerdì 15 novembre ore 17,30Sabato 16 novembre ore 17,30 e ore 21Domenica 17 novembre ore 17,30