Le «ombre catanesi» dell’artista Flavio Franceschino raccontano la città del “Liotru”

Catania

Le «ombre catanesi» dell’artista Flavio Franceschino raccontano nel mondo, attraverso il web, la città del “Liotru”. Flavio Franceschino è un performer catanese, che insieme alla moglie Sara Mezzatesta, realizza spettacoli dal vivo e sulle piattaforme social. Nell’ultimo lavoro multimediale che ha realizzato, Flavio con la tecnica delle «ombre cinesi» ha voluto raccontare Catania attraverso le immagini più iconiche come ad esempio l’Elefante (Il Liotru) e soprattutto la “Festa di Sant’Agata” con il Fercolo, le candelore e l’immagine della martire catanese. Flavio e Sara da sempre attraverso il loro lavoro hanno voluto raccontare anche il bello proposto dalla nostra isola, come durante il Covid, quando hanno realizzato anche il personaggio di “Siculino”, ispirato al ficodindia di Sicilia. «Il mio sogno- ha specificato Flavio- è quello di realizzare un canale tutto streaming visibile anche nelle nuove TV ormai in digitale, dal titolo CLOWN TV. Dove i bambini, e non solo, guardando il canale andranno in onda vari format appositamente realizzati come tg bimbo, il pediatra risponde, e tanti altri! Insomma un vero è proprio canale con un unico filo conduttore… Il SORRISO!».