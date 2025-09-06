agenzia
Leone d’argento a The Voice of Hind Rajab
Standing ovation per la regista tunisina Kaouther Ben Hania
LIDO DI VENEZIA, 06 SET – Il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria della 82/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia), regista accolta sul palco da una standing ovation. Il film rievoca la storia vera della bambina di cinque anni morta a Gaza durante un attacco. dopo aver parlato per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa che hanno tentato invano di salvarla.
