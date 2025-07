L’Eredità delle Donne, più tempo per proporre progetti per ‘Off’

agenzia

Fino al 15 settembre la call, il festival al via il 21 novembre

ROMA, 28 LUG – È stata prorogata fino al 15 settembre la raccolta di nuovi progetti per il cartellone Off, il programma diffuso dell’Eredità delle Donne che porta la manifestazione in tutta Italia. Il festival dedicato all’empowerment e alle competenze femminili con la direzione artistica di Serena Dandini torna, a Firenze e online, per l’ottava edizione dal 21 al 23 novembre. L’edizione 2025 avrà come titolo IF – Intelligenze Femminili e celebrerà il valore e la necessità delle donne che con la loro visione e i loro gesti hanno messo in atto una rivoluzione, in un momento storico in cui il cambiamento è strettamente legato all’intelligenza artificiale. L’Eredità delle Donne esplorerà non solo l’IA, ma soprattutto quelle Intelligenze Femminili in grado di guidare e correggere gli eccessi dei sistemi statistici elaborati dagli algoritmi. La domanda che guiderà le riflessioni del festival, quindi, non poteva che essere What If? Come funzionerebbe il mondo se fosse guidato dall’intelligenza femminile? Cosa succederebbe se la donna fosse davvero e letteralmente dea ex machina? La call del programma Off è rivolta ad associazioni, imprese, istituzioni, liberi professionisti, gruppi spontanei e singoli cittadini e cittadine che abbiano idee e progetti in linea con le tematiche e i valori del festival. Al programma Off, che nel 2024 ha visto oltre 420 eventi in tutta Italia, si possono proporre incontri e conferenze, dibattiti o momenti divulgativi e di approfondimento, spettacoli ma anche reading, trekking urbani, visite guidate, mostre, performance e tanto altro. Le proposte vanno presentate esclusivamente online, attraverso gli appositi form di partecipazione che si trovano sul sito www.ereditadelledonne.eu. Ogni soggetto proponente dovrà indicare un solo rappresentante che sarà responsabile della partecipazione alla call. Le proposte presentate saranno soggette ad approvazione da parte dell’organizzazione che verificherà l’attinenza con le tematiche e i valori del festival. La valutazione avverrà a insindacabile giudizio dell’organizzazione. Le proposte accettate saranno comunicate entro il 10 ottobre e pubblicate sul sito entro il 24 ottobre. La revisione delle proposte accettate da parte dei soggetti proponenti dovrà avvenire entro il 17 ottobre. Tutte le attività approvate saranno inserite all’interno della comunicazione del festival e diffuse attraverso i canali ufficiali (comunicazioni alla stampa, sito internet e social). I soggetti proponenti dovranno utilizzare il logo Off del Festival e i materiali coordinati che saranno forniti in sede di approvazione e dovranno farsi carico di tutti gli aspetti progettuali, organizzativi e realizzativi della proposta. L’Eredità delle Donne è dedicato ad Anna Maria Luisa de’ Medici, nota come l’Elettrice Palatina, la prima ‘Madre della Patria’ e Madre della Cultura Italiana ed europea ante litteram. Grazie al suo generoso contributo, è stato possibile mantenere integro l’intero patrimonio culturale e artistico della città di Firenze, rendendola lo scrigno mondiale che tutti conosciamo. La manifestazione, che negli anni ha coinvolto più di 500 ospiti da tutto il mondo, registrando oltre 80mila presenze fisiche e raggiungendo oltre 1,5 milioni di utenti in streaming, è un progetto di Elastica, con la co-promozione del Comune di Firenze e il patrocinio della Regione Toscana.

