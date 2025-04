L’etichetta siciliana e il tour europeo dei Calibro 35

i concerti

Linguaggio rock dedicato alle colonne sonore legate a film degli anni Sessanta e Settanta

Un laboratorio musicale evolutosi nel tempo in etichetta artistica protratta all’organizzazione di rassegne ed eventi, adesso il riconoscimento per “GoMad” concerti, realtà siciliana in espansione sul territorio europeo.

Durante il prossimo dicembre, quattro concerti dei Calibro 35, band italiana formata da ottimi musicisti, sulla via di un linguaggio rock dedicato alle colonne sonore legate a film degli anni Sessanta e Settanta, influenzati dalla scrittura di Ennio Morricone, avranno vita sulle tratte attorno alle capitali del vecchio continente, Barcellona 3 dicembre – La Nau, Berlino 4 dicembre – S036, Parigi 7 dicembre – La Bellevilloise, Londra 8 dicembre – EartH.