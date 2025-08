“LiberTango” porta a Milo l’energia carismatica,  il talento e la potenza espressiva  della “Women  orchestra”

Rassegna

Al Teatro Lucio Dalla di Milo la Rassegna di teatro, musica e danza diretta da Alfio Zappalà

Continua con successo al Teatro Lucio Dalla di Milo la Rassegna di teatro, musica e danza diretta dal vulcanico Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama in collaborazione con il Comune e la Pro loco e col patrocinio della Regione siciliana. Questa sera (3 agosto) alle ore 20,45 uno spettacolo magnetico e imperdibile “LiberTango” che porterà alle pendici dell’Etna l’energia carismatica, il grande talento e la potenza espressiva della “Women orchestra” diretta da Alessandra Pipitone.

Uno spettacolo unico e originale e multidisciplinare tra musica, canto e danza con un cast tutto al femminile: Federica Mosa( al violino), Simona Trentacoste (voce), Stefania Cotroneo ( danza).

Stefania Cotroneo

”LiberTango”è un concerto immersivo e ricco di passione che percorre la tradizione musicale classica del tango attraverso Piazzolla, Galliano, Albeniz, Gardel, Bizet, Farrès e Gotan project. “LiberTango “ non è solo tango, ma è un viaggio musicale, impreziosito da influenze di rumba, cha- cha e paso doble che esprime la forza delle donne protagoniste di un progetto dal forte valore sociale.<<Portare “LiberTango” a Milo- ha spiegato il maestro Alessandra Pipitone- rappresenta per me e per la Women Orchestra un momento carico di significato. Questo progetto è un inno alla libertà, all’indipendenza e alla forza, valori che parlano al cuore di ogni donna e di ogni artista. Attraverso le musiche che hanno segnato la storia del tango da Gardel, a Piazzolla , fino ai Gotan project raccontiamo un’evoluzione musicale che unisce tradizione e modernità, radici e innovazione.

Simona Trentacoste