Libri: The Football Pub, il calcio inglese tra aneddoti e storie

agenzia

Autore Massimiliano Vitelli, Roberto Mancini firma la prefazione

ROMA, 25 MAR – Se c’è un posto al mondo dove il calcio è più di un semplice sport, quel posto è l’Inghilterra, dove il football è nato. In ‘The Football Pub’, edito da Ultra Sport, il giornalista Massimiliano Vitelli raccoglie cinquanta aneddoti del calcio inglese, fuori e dentro il campo. Un viaggio dove storia e leggenda si mescolano, nel racconto di vicende surreali, riti e tradizioni delle tifoserie e follie di ogni genere. Come quella di Sean Connery, che nel 1953 rifiutò un contratto con il Manchester United per inseguire il cinema o il mitico episodio di Mario Balotelli, che la notte prima del derby di Manchester incendiò il bagno con i fuochi d’artificio e il giorno dopo segnò una doppietta nello storico 6-1 all’Old Trafford, esibendo la maglietta “Why always me?”. E ancora, storie che sembrano uscite da un film: il portiere Sam Bartram, che nel 1937 rimase in campo da solo per quindici minuti, ignaro che la partita fosse stata sospesa per nebbia, o la lunga “partita” tra Alvechurch e Oxford che durò diciassette giorni dalla prima sfida. La prefazione di ‘The Footbal Pub’ è firmata da Roberto Mancini, che da allenatore ha vinto la Premier League con il Manchester City. “In Inghilterra – scrive – il calcio è vissuto in modo speciale”. Il libro “racconta storie che solo qui, dove si parla più della bellezza di una rovesciata che di un fuorigioco dubbio, sarebbero potute accadere. Qui – conclude Mancini – il calcio è gioia, passione, divertimento e follia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA