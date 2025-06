L’identità e la tradizione di Donnafugata (e della Sicilia) sbarcano su La7: nella puntata di “Sognatori” protagonista Josè Rallo

Spettacoli

Luca Telese arriva a Marsala per raccontare l'imprenditrice vitivinicola e la storia della sua famiglia

Imprenditrice, cantante jazz e anima di Donnafugata. Josè Rallo guida oggi una delle aziende vinicole più innovative d’Italia, nata da una scelta coraggiosa: lasciarsi alle spalle il Marsala per immaginare un vino siciliano nuovo, contemporaneo, identitario. Nella nuova puntata di Sognatori, in onda domani in seconda serata su La7, Luca Telese arriva a Marsala per raccontare una storia di famiglia: accanto a Josè, la madre Gabriella Anca Rallo, fondatrice insieme al marito Giacomo Rallo e ideatrice delle famose etichette delle bottiglie di vino, e la figlia Gabriella Favara, che rappresenta già il futuro dell’azienda. Tre generazioni di donne, unite da una stessa passione: portare nel mondo la Sicilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA