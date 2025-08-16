Lino Banfi denuncia, mia identità usata per pubblicità meschina

agenzia

"Ho già incaricato il mio avvocato Giorgio Assumma"

ROMA, 16 AGO – “Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale, apprezzata da tanti amici come quella di un serio nonno di famiglia, sia volgarizzata per promuovere una pubblicità meschina che tende a strumentalizzare la credulità popolare al fine di perpretare un futile inganno”. A dichiararlo all’ANSA è Lino Banfi, denunciando la diffusione sui social di un video in cui con la sua voce (chiaramente riprodotta con l’intelligenza artificiale ndr) gli si attribuiscono una serie di falsità per pubblicizzare una crema miracolosa. “Ho già incaricato il mio avvocato Giorgio Assumma – aggiunge Banfi – di intraprendere le opportune iniziative legali in tutte le sedi competenti anche a livello internazionali, affinché i colpevoli e i loro intermediari vengano severamente puniti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA