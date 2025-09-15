spettacoli
Linus e le due serate palermitane del “Radio Linetti Live in TOUR”
Lo spettacolo del popolare deejay
La radio e i suoi mentori, uno riconosciuto si chiama Pasquale Di Molfetta, per tutti Linus, direttore artistico e conduttore a Radio Deejay, una vita davanti al microfono, estemporanee televisive, da qualche tempo anche performer sui palchi dei teatri italiani, per raccontare aneddoti, particolarità, angoli di una esistenza vissuta accanto la musica, compagna imprescindibile.
“Radio Linetti Live in TOUR”, dopo una prima ed eclatante parte di appuntamenti, arriva a Palermo – Teatro Massimo, venerdì 7 novembre, sabato 8 novembre.
