Lisistrata, la commedia di Aristofane torna a Siracusa con Lella Costa

Tragedie greche

La rappresentazione resterà in scena fino al 27 giugno alternandosi con Edipo a Colono di Sofocle per la regia di Robert Carsen

Debutta venerdì 13 giugno la commedia Lisistrata di Aristofane, terza produzione della 60esima stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, per la regia di Serena Sinigaglia, nella traduzione di Nicola Cadoni, con Lella Costa nel ruolo della protagonista. “Si ride moltissimo, di una risata profonda che ci libera e ci predispone all’amore più bello” spiega la regista. «Lisistrata parla di guerra. O meglio parla di chi non ne può più di subire o fare la guerra. Il paradosso di Aristofane, a distanza di secoli, mi appare tutt’altro che un paradosso: se le donne di tutti i fronti di guerra si unissero sotto la bandiera della pace, negandosi ai mariti o ai propri compagni, non cesserebbero gli scontri armati e le battaglie? Ma Lisistrata parla anche d’amore, un amore laico, potente, felice e giocoso. Questi temi rendono Lisistrata eterna e come tale ho cercato di costruire, con i miei straordinari collaboratori, uno spettacolo che non avesse un tempo definito, giocando a citare l’antico e il contemporaneo continuamente».