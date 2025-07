“L’Odissea delle donne” apre la quinta edizione del Mythos Troina Festival

Rassegne teatrali

Il prossimo 4 luglio, nell'Anfiteatro della Radura, con un cast tutto al femminile per questa riscrittura del celebre poema omerico

Sarà la prima nazionale de “L’Odissea delle donne” a inaugurare, il 4 luglio, la quinta edizione del Mythos Troina Festival, rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo che, per il secondo anno, ha la direzione artistica dell’attore Luigi Tabita. Lo spettacolo, in programma alle 20.30 nel suggestivo Anfiteatro della Radura, è tratto dal romanzo di Marilù Oliva, nasce da un progetto di Federica Di Martino e ha la regia di Cinzia Maccagnano.

Un cast tutto al femminile per questa riscrittura del celebre poema omerico, capitanato da Federica Di Martino che sarà sul palco insieme a Sonia Barbadoro, Eleonora Bernassa, Beatrice Ceccherini, Liliana Massari e Silvia Siravo.