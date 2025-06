L’omaggio a Ennio Morricone dell’Orchestra Soundtrack di Paolo Vivaldi arriva a Catania

spettacoli

Il prossimo 18 luglio, al Palazzo della Cultura, sito su via Vittorio Emanuele, nell’ambito del “Summer Fest 2025”

Cinque anni fa ci lasciava Ennio Morricone, ma il suo ricordo resta sempre vivo attraverso le iniziative a lui dedicate e nell’ambito delle quali un posto di spicco spetta a “From Ennio with love”, tour nazionale che ha riscosso unanimi consensi ed ha come protagonisti l’Orchestra Soundtrack ed il maestro che la dirige, Paolo Vivaldi, compositore tra i più importanti nel panorama audiovisivo italiano, per anni a fianco a fianco con lo stesso Morricone, del quale è stato il principale collaboratore.

Lo spettacolo, allestito in una nuova edizione, farà tappa a Catania il prossimo 18 luglio, al Palazzo della Cultura, sito su via Vittorio Emanuele, nell’ambito del “Summer Fest 2025” e sarà un ritorno parecchio atteso, considerato il successo dello scorso anno. Il concerto, organizzato da Inside Production Ltd con la direzione artistica di Giuseppe Costantino Lentini, è strutturato attraverso un format collaudato e accattivante con ogni brano che viene introdotto da descrizioni e aneddoti, alcuni vissuti dallo stesso maestro Vivaldi e non mancano i particolari inediti, capaci di impreziosire un progetto che mira, innanzitutto, a rendere omaggio alla musica per il cinema firmata Ennio Morricone.