L’omaggio a Michael Jackson arriva a Catania e a Palermo

Al Metropolitan e al Golden il "Legend - The Show - Live in Orchestra"

Scrivere del non scritto è opera ardua se tratti come argomento uno status che attraversa tempo, generazioni, trend, mode, quanto il genere umano ha creato e distrutto.

Michael Jackson nell’immaginario collettivo è la foto della nostra anima che desidera custodire l’eterna fanciullezza per sfuggire alla malvagità dell’età adulta.

“Off the Wall, Thriller, Bad”, tre album realizzati con la sapiente mano di Quincy Jones, un segno indelebile nella storia della musica contemporanea, la saga infinita di omaggi tributi dedicatogli, “The Immortal World Tour” del Cirque du Soleil è stato un successo globale, adesso dagli Stati Uniti viene annunciato “Legend – The Show – Live in Orchestra”, il più accreditato omaggio orchestrale rivolto al ragazzo di Gary – Indiana, pronto a sbarcare in Sicilia con appuntamenti a Catania – Teatro Metropolitan, 17 novembre, Palermo – Teatro Golden, 18 e 19 novembre.

