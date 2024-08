L’omaggio a Morricone del Festival Lirico dei Teatri di Pietra: le tappe di Taormina e Noto

Concerti

Gli appuntamenti sono nelle sere del 10 e del 21 agosto

L’omaggio in musica a Ennio Morricone è ormai un appuntamento immancabile e tradizionale del prestigioso Festival Lirico dei Teatri di Pietra, giunto alla sesta edizione con la direzione artistica di Francesco Costa. Sold out e standing ovation finale per il concerto al Teatro Greco di Tindari, che verrà riproposto sabato 10 Agosto al Teatro Antico di Taormina. Un crescendo di emozioni per un tributo doveroso al grandissimo compositore e arrangiatore. Il concerto dedicato al “principe del Novecento musicale italiano” sarà dato anche, per la prima volta, il 21 Agosto, nel cuore del barocco siciliano: il teatro a cielo aperto della scalinata della Cattedrale di Noto.

Ricchissimo il programma, affidato alla sontuosità del Coro Lirico Siciliano e dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Filippo Arlia. Il nuovo format ha visto la speciale partecipazione del tenore messinese pop liric Alberto Urso, volto televisivo fortemente amato da un pubblico eterogeneo. Una scelta per esaltare anche il versante “pop” del compositore romano, grazie all’inedita suite “Ennio’s songs” composta su commissione del Festival da Corrado Neri per un trittico di eccezione che include le canzoni “Che cosa c’è”, “Il mondo”,“Se telefonando”.

Motivo d’interesse è ancora la voce unica del soprano Maria Francesca Mazzara, alla quale sono affidate le interpretazioni suggestive delle colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema, come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il West, Giù la testa, C’era una volta in America.

Sempre al Teatro Antico di Taormina, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra programma altre due serate sontuose per commemorare il centenario della morte di Giacomo Puccini. Grande successo martedì 6 agosto per il grande concerto celebrativo con suites da “Tosca”, “La Bohème” e “Madama Butterfly”, affidate al soprano Maria Pia Piscitelli, al tenore Walter Fraccaro e al baritono Carlos Almaguer. In primo piano sempre il Coro Lirico Siciliano, per l’occasione al gran completo (cento elementi, proprio per la celebrazione del centenario), e l’Orchestra filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia, bacchetta di chiara fama. Autentica chicca la partecipazione della celebre pianista Lola Astanova.

Cresce intanto l’attesa per Turandot, che andrà in scena sabato 9 Agosto. La rappresentazione prevede la traduzione contestuale in Lingua dei Segni e la presenza in scena dei bambini dei quartieri disagiati, nel segno dell’accessibilità e dell’inclusione sociale. Il monumentale titolo operistico schiera un cast dal respiro internazionale: il soprano italo-francese Chrystelle Di Marco, il tenore Eduardo Sandoval e il soprano Elena Mosuc, al suo debutto a Taormina. La nuova regia è di Salvo Dolce. Il capolavoro di Puccini sarà poi replicato sulla scena del Teatro Greco di Tindari, domenica 11 Agosto.

Ancora una volta il festival offre una programmazione di alto livello che riscuote crescenti successi di pubblico e critica, regalando autentiche emozioni in siti millenari dove, attraverso il sapiente lavoro degli artisti, la leggenda corre verso l’eternità. Come conferma l’offerta musicale dedicata a Puccini e Morricone.