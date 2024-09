L’omaggio a Puccini per la conclusione del Taormina Opera Festival

al teatro antico

L'Opera Gala conclude l’esaltante stagione al Teatro Antico di Taormina: il 27 Settembre le stelle della lirica sotto la direzione di Enrico Castiglione

Dopo aver aperto la stagione estiva al Teatro Antico con la Manon Lescaut, opera mai rappresentata al Teatro Antico di Taormina, il Taormina Opera Festival conclude la stagione estiva fortemente voluta dal Comune di Taormina con l’atteso Concerto commemorativo dedicato a Giacomo Puccini nel 100° anniversario della morte.

Il prossimo 27 Settembre Taormina renderà infatti omaggio a Giacomo Puccini con il Puccini Opera Gala, l’atteso esclusivo Concerto che vedrà sul palcoscenico un quartetto prestigioso di cantanti internazionali che hanno segnato la propria carriera proprio nel solco delle opere di Puccini: il soprano Amarilli Nizza, il tenore Dario Di Vietri, il soprano Kristin Sampson e il baritono Franco Pomponi, tutti al debutto sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina, ma star affermate nei maggiori teatri del mondo, dal Metropolitan di New York all’Opera di Parigi e al Teatro alla Scala di Milano solo per citarne alcuni.

Si tratta di un Concerto ideato dal regista e scenografo Enrico Castiglione, acclamato regista-scenografo, tornato quest’anno al Teatro Antico innanzitutto come regista della Manon Lescaut messa in scena alla fine del mese di luglio, trasmessa televisivamente con grande successo in Italia da Rai 5, nonché come direttore artistico proprio del Taormina Opera Festival, dopo esser stato protagonista assoluto della musica e della danza a Taormina per oltre un decennio come storico e più longevo regista e direttore artistico di Taormina Arte.

Il Concerto Puccini Opera Gala al Teatro Antico di Taormina è indubbiamente un evento da non perdere per tutti coloro che amano l’Opera, da poco dichiarata dall’Unesco patrimonio immateriale dell’Umanità, e che amano soprattutto le opere di Giacomo Puccini, morto a Bruxelles il 29 Novembre 1924, di cui verranno eseguite le arie più celebri da tutte le sue opere. Il programma, di quasi due ore di musica interamente dedicato all’universo melodrammatico di Puccini, offrirà arie come “Donna non vidi mai” e “Sola, perduta ed abbandonata” dalla Manon Lescaut, “Che gelida manina” e “O soave fanciulla” da La Boheme, “Recondita armonia”, il duetto “Mario, Mario“, “Vissi d’arte”, “E lucean le stelle” e il “Te Deum” dalla Tosca, “Un bel dì vedremo” e il coro a bocca chiusa dalla Madama Butterfly, “Nulla, silenzio” dal Tabarro, “Laggiù nel soledad”, il duetto “Ti voglio bene Minnie” e “Minnie dalla mia casa son partito” dalla Fanciulla del West, “Tu che di gel sei cinta” e “Nessun dorma” dalla Turandot, oltre all’immancabile Intermezzo dalla Manon Lescaut ed altre arie celebri da Gianni Schicchi, Suor Angelica e La Rondine.

Il Puccini Opera Gala vedrà protagonista per la prima volta il Coro Lirico Italiano Vincenzo Bellini, che sarà presente anche nel Concerto Bellini Opera Gala interamente dedicato alle opere di Vincenzo Bellini che lo precederà il 20 Settembre, sempre al Teatro Antico di Taormina: un doppio debutto che presenta al completo una nuovissima formazione lirico-corale tutta siciliana, appena fondata a Catania da Enrico Castiglione, che si esibirà sotto la direzione di Pietro Valguarnera, valente direttore e maestro di coro che vanta un curriculum di eccezionale e comprovato valore conseguito in tanti anni di intensa attività dopo essersi diplomato al Conservatorio di Palermo.

Con i due concerti Bellini Opera Gala e Puccini Opera Gala, il Taormina Opera Festival diretto da Enrico Castiglione conclude ufficialmente l’esaltante programmazione svoltasi al Teatro Antico di Taormina, già pronto insieme al Comune di Taormina per la prossima edizione del 2025 con opere e concerti di indiscussa qualità e prestigio mondiale, grazie alla presenza dei più acclamati artisti della scena internazionale e alla trasmissione televisiva delle maggiori emittenti internazionali.