L’omaggio delle nipoti al funerale della moglie di Camilleri

"Preparate una camera da letto in Paradiso per Rosetta e Andrea"

ROMA, 03 MAG – “Preparare un parcheggio per il Maggiolone Volkswagen, che solo lei è in grado di guidare, vari negozietti dove potrà fare la spesa ogni mattina e perdere come sempre il portafogli, la borsa, il telefono” per poi ritrovarli, come sempre. E soprattutto, preparate “un letto matrimoniale per lei e Andrea, per la sera, dive si racconteranno la giornata e si faranno una grande risata prima di addormentarsi”. È il ricordo-auspicio espresso ai funerali di Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri, dalle nipoti e dai pronipoti nel corso della cerimonia nella chiesa del Cristo Re a Roma. Le nipoti, Alessandra e Arianna, hanno anche immaginato spiritosamente e affettuosamente che lunedì 5 maggio con la nonna faranno il giro del quartiere Prati, dove abitava. Durante l’omelia, il sacerdote ha invece ricordato di Rosetta “la generosità, la voglia di fare sempre del bene e in maniera discreta”, senza farsi notare, rimarcando il “grande amore” che ha legato per tutta la vita “lei e Andrea”. Il feretro è stato poi portato al cimitero Acattolico di Roma, dove Rosetta Dello Siesto sarà sepolta vicino ad Andrea Camilleri.

