L’omaggio di Rai Cultura a Pippo Baudo: ecco la programmazione dedicata al “padre della tv”
Da «Canzonissima» a «Domenica In», passando per i suoi Sanremo
Il «padre» della tv che inventò la “cultura” dello spettacolo, capace di raccontare un intero Paese. Per rendere omaggio a Pippo Baudo, Rai Cultura – dopo alcune sue celebri apparizioni tv, riproposte già oggi, domenica 17 agosto su Rai Storia – gli dedica la programmazione di lunedì 18 agosto, dalle 13.00 alle 24.00, sempre su Rai Storia.
In prima serata, in particolare, la puntata di «Italiani» è un itinerario nella ultra-cinquantenaria carriera televisiva di Pippo Baudo, costellata non solo dallo spettacolo «puro», ma anche da numerosi incontri con grandi nomi della cultura – scrittori, registi e attori – su grandi temi della contemporaneità, riletti attraverso libri, spettacoli teatrali, film d’autore. Alle 22.10, poi, «Storie della Tv» ripercorre le trasmissioni che hanno animato i pomeriggi della domenica, da «Settevoci» alla «Domenica In» di Baudo, iniziata nel 1976 in concorrenza de “L’altra domenica». Nel preserale – alle 19.35 – «Il Sanremo di Pippo Baudo» è un immancabile ricordo dei suoi 13 Festival della Canzone Italiana, dal 1968 al 2008. Una carrellata impreziosita dalla «lectio magistralis» tenuta da Baudo a Sanremo nel 2018 in occasione del cinquantenario dalla sua prima conduzione nella città dei fiori.
Il resto della programmazione dedicata a Baudo – dalle 13.00 – compone il puzzle di una vita artistica unica nel panorama tv italiano attraverso programmi come «La freccia d'oro» con Loretta Goggi, nel 1971; «Canzonissima» del 1972 con la partecipazione di Sandra Mondaini, di Vittorio Gassman con la figlia Paola e di Mike Bongiorno; «Fantastico» del 1986 condotta da Pippo Baudo con Lorella Cuccarini, Alessandra Martines, il Trio e Nino Frassica. Non mancano, inoltre, frammenti della sua «Domenica Con», in cui – in piena pandemia, nel giugno 2020 – si era generosamente prestato a «dirigere» Rai Storia disegnando il palinsesto della domenica, in cui aveva reso omaggio a Vittorio Gassman e alle sue performance, tra il dissacrante e il sublime, a "Canzonissima '72». E un altro grande raccontato da Baudo era stato Alberto Sordi di cui Rai Cultura ripropone le «incursioni" a «Domenica In» e Fantastico dal 1980 al 1984.