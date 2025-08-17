L’omaggio di Rai Cultura a Pippo Baudo: ecco la programmazione dedicata al “padre della tv”

televisione

Da «Canzonissima» a «Domenica In», passando per i suoi Sanremo

Il «padre» della tv che inventò la “cultura” dello spettacolo, capace di raccontare un intero Paese. Per rendere omaggio a Pippo Baudo, Rai Cultura – dopo alcune sue celebri apparizioni tv, riproposte già oggi, domenica 17 agosto su Rai Storia – gli dedica la programmazione di lunedì 18 agosto, dalle 13.00 alle 24.00, sempre su Rai Storia.

In prima serata, in particolare, la puntata di «Italiani» è un itinerario nella ultra-cinquantenaria carriera televisiva di Pippo Baudo, costellata non solo dallo spettacolo «puro», ma anche da numerosi incontri con grandi nomi della cultura – scrittori, registi e attori – su grandi temi della contemporaneità, riletti attraverso libri, spettacoli teatrali, film d’autore. Alle 22.10, poi, «Storie della Tv» ripercorre le trasmissioni che hanno animato i pomeriggi della domenica, da «Settevoci» alla «Domenica In» di Baudo, iniziata nel 1976 in concorrenza de “L’altra domenica». Nel preserale – alle 19.35 – «Il Sanremo di Pippo Baudo» è un immancabile ricordo dei suoi 13 Festival della Canzone Italiana, dal 1968 al 2008. Una carrellata impreziosita dalla «lectio magistralis» tenuta da Baudo a Sanremo nel 2018 in occasione del cinquantenario dalla sua prima conduzione nella città dei fiori.