London Book Fair al via, 29 editori e agenti letterari italiani

agenzia

Dall'11 marzo. 18 editori nello stand collettivo Ice-Aie

ROMA, 06 MAR – Sono 29 gli editori e agenti letterari italiani presenti alla London Book Fair, tra i principali appuntamenti internazionali per lo scambio dei diritti, in programma dall’11 al 13 marzo a Londra nello storico Centro espositivo Olympia. L’Italia è presente, oltre che con i singoli espositori, con uno stand collettivo (stand 6F30) di 195 metri quadrati realizzato dall’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (Aie), in cui espongono 18 realtà: 24 Ore Cultura, Black Cat Cideb, Bompiani, Editoriale Scienza, Fondazione LIA, Giorgio Nada Editore, Giunti Editore, Giunti Ragazzi, Gruppo Albatros – Europe Books, Il Blog di Eleonora Marsella – Be Strong Edizioni, Kimerik Edizioni, La Coccinella, Lavieri, Lo Scarabeo, Moon, Musumeci, Nina Edizioni e O.G.M. L’ultima edizione della London Book Fair nel 2024 – ricorda una nota dell’Aie – ha registrato la partecipazione di oltre 30.000 visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

