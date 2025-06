L’Orchestra “M° Santo Russo” del Comprensivo De Roberto di Zafferana Etnea premiata anche a Tarquinia

scuola

Ma sono diversi i sucessi dei ragazzi diretti dal maestro Lucio Pappalardo

Anche quest’anno l’Orchestra giovanile “M° Santo Russo” diretta dal maestro Lucio Pappalardo, fiore all’occhiello dell’Istituto comprensivo Federico De Roberto di Zafferana Etnea (Catania) ha ottenuto numerosi successi, partecipando a vari concorsi nazionali e internazionali e ha avuto modo di confrontarsi con varie realtà musicali scolastiche e non solo.

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e del percorso fatto in questi anni – ha sottolineato Salvatore Musumeci dirigente scolastico della scuola zafferanese – ancora una volta abbiamo centrato gli obiettivi che ci siamo prefissi: farli crescere nella formazione umana e musicale, stare insieme, condividere momenti di confronto e di successi della nostra Orchestra grazie alla professionalità dei maestri di strumento Gabriele Denaro, Lucio Pappalardo, Domenico Vecchio e Giuseppe Ruggeri e abbiamo ottenuto riconoscimenti non solo come Orchestra , ma anche i solisti estrapolati dalla stessa si sono distinti per il loro talento».

Le trasferte sono state organizzate dalla vicaria Zelinda Di Grigoli, compresa la tappa romana dove i ragazzi accompagnati dagli insegnanti di strumento, dalle docenti Santa Privitera, Daniela Cantarella e Suor Antonella hanno compiuto il percorso giubilare. Poi a Tarquinia hanno ottenuto il primo premio al 15° Concorso musicale internazionale “Città di Tarquinia” dove l’Orchestra diretta dal maestro Lucio Pappalardo ha incantato i presenti conquistando il cuore della giuria. Anche il trio costituito da Anna Strano al clarinetto, Giorgia Messina al pianoforte e Matilde Pappalardo al violoncello ha ottenuto sempre a Tarquinia il primo premio assoluto. Lo stesso Trio si è aggiudicato il primo premio assoluto al Concorso “Amigdala school “ di Aci Bonaccorsi.

Altro primo premio ottenuto dall’Orchestra, che conta ben 70 elementi, al Concorso musicale”Paolo Ferro” organizzato dall’Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli. All’XI Concorso musicale “Riviera Jonico-Etnea : primo premio per Anna Strano al clarinetto e primo premio per Matilde Pappalardo al violoncello; invece al “Riposto music contest “ il primo premio è andato alla clarinettista Rachele Di Bella.

Ecco i successi di alcuni alunni pianisti : terzo premio per Edoardo Schilirò e finalista Dalida Spina alla V edizione del concorso pianistico ”Maria Rosa Tedesco” svoltosi a Giarre-Riposto; secondo premio per Edoardo Schilirò al Concorso pianistico “Francesco Pennisi “ di Acireale. Meritatissimi primi premi sempre per Edoardo Schilirò e per Martina Rapisarda, Giorgia Messina e Dalila Spina e secondi premi per Elisa Basile e Vittoria Coglitori al IXConcorso nazionale della “Riviera Jonico- Etnea “ di Mascali .